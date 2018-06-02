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» » Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка

Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка


Добавлено: 02 июн 2018 в 18:43, Категория: Политика
Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко c женой Роситой


Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко женился на своей гражданской жене Росите. Случилось это после двух десятков лет совместной жизни!

Событие произошло в субботу, 2 июня. Пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов. Для мероприятия депутат выбрал синий костюм и красный галстук под цвет платья невесты.
Среди гостей были замечены и представители партии Ляшко, которые пришли поздравить супругов.

Отметим, что Олег Ляшко сделал предложение своей возлюбленной 8 апреля этого года, а запись важного события распространил в социальных сетях.

Тогда Ляшко сообщил, что двадцать лет думал, стоит ли делать такой шаг, и еще столько бы думал, однако Росита поставила ультиматум: или сейчас, или никогда. Олег прислушался к любимой.
2 июня Олег Ляшко на своей страничке в Facebook написал, что в Украине создана еще одна семья: «Нова українська сім‘я. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!»
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала фото младшей дочери.

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Добавлено: 02 июн 2018 в 18:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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