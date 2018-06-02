Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко c женой РоситойЛидер «Радикальной партии» Олег Ляшко женился на своей гражданской жене Росите. Случилось это после двух десятков лет совместной жизни!Событие произошло в субботу, 2 июня. Пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов. Для мероприятия депутат выбрал синий костюм и красный галстук под цвет платья невесты.Среди гостей были замечены и представители партии Ляшко, которые пришли поздравить супругов.Отметим, что Олег Ляшко сделал предложение своей возлюбленной 8 апреля этого года, а запись важного события распространил в социальных сетях.Тогда Ляшко сообщил, что двадцать лет думал, стоит ли делать такой шаг, и еще столько бы думал, однако Росита поставила ультиматум: или сейчас, или никогда. Олег прислушался к любимой.2 июня Олег Ляшко на своей страничке в Facebook написал, что в Украине создана еще одна семья: «Нова українська сім‘я. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!»Напомним, ранее Лилия Ребрик показала фото младшей дочери.