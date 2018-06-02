Официальный визит президента Украины в Испанию, впервые за 22 года

Сегодня президент Украины Петр Порошенко отбыл в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Официальный визит будет длиться до 4 июня.

В рамках визита запланирована встреча с королем Испании Фелипе VI, премьер-министром Педро Санчесом, главой Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов.

Вместе с украинской общиной Испании Порошенко примет участие в молитве за мир в Украине, которая пройдет в кафедральном Соборе Альмудена в Мадриде. Также запланировано посещение региона Галисия и встреча с главой правительства региона Альберто Нуньесом Фейхоо.

Петр Порошенко станет первым главой иностранного государства, который проведет встречу с новым премьер-министром.