Павла Дурова обвинили в краже чужой разработки

Создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова обвинили в краже технологии. Неназванная компания подала в Замоскворецкий суд Москвы иск на Дурова, собщают РИА-Новости.

В документе значится, что создатель популярного мессенджера присвоил чужую технологию, которую ему продемонстрировали на приватной встрече.

Дело касается сервиса Telegram Passport, анонсированного командой мессенджера в мае текущего года. Истцы утверждают, что их разработка была практически полностью заимствована, начиная от интерфейса, функционала, и заканчивая принципом работы.

«Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана „команда Телеграм“, подконтрольная ответчику», — отметили истцы.

Иск адресован непосредственно Павлу Дурову, а не команде Telegram. Это аргументировано тем, что решение о краже технологии принимал непосредственно создатель платформы.