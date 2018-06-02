Режиссер «Киборгов» обратился к Трампу с просьбой помочь освободить Сенцова

Режиссер Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в освобождении Олега Сенцова. Видеобращение режиссера фильма «Киборги» обнародовано на странице Голоса Америки в Facebook.

«Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова – он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца. Олег – отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу», – обратился Сеитаблаев к американскому лидеру.

Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил мировое сообщество за участие в акциях в поддержку Олега Сенцова.

Фото: islam.in.ua