Трамп требует увольнения журналистки, обругавшей его дочь

Об этом президент США высказался на своей Twitter-странице. Его комментарий был посвящен ведущей Саманте Би.

Глава США Дональд Трамп призвал на своей Twitter-странице лишить работы телеведущую Саманту Би за ее нецензурное высказывание в адрес Иванки Трамп.

Инцидент произошел во время шоу на канале NBS. Саманта Би нецензурно выругалась в адрес дочери президента во время обсуждения его иммиграционной политики. В частности, критике ведущей подверглась неспособность Иванки повлиять на отца.

Позднее телеведущая и TBS извинились за ругань в эфире. Однако инцидент, тем не менее, стал объектом споров и привлек внимание самого Дональда Трампа.

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго», — отметил он в посте.