В Кривом Роге неизвестные в пятницу, 1 июня, похитили мужчину, а после на ходу выбросили его тело из машины. Об этом сообщает местное издание 1kr.ua.

Очевидцы рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили молодого человека и силой поместили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили тело мужчины.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из источников издания, мужчина скончался в больнице.

Другие подробности пока не сообщаются.