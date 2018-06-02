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» » В Кривом Роге похитили и убили мужчину — СМИ

В Кривом Роге похитили и убили мужчину — СМИ


Добавлено: 02 июн 2018 в 02:15, Категория: Украина

В Кривом Роге неизвестные в пятницу, 1 июня, похитили мужчину, а после на ходу выбросили его тело из машины. Об этом сообщает местное издание 1kr.ua.

Очевидцы рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили молодого человека и силой поместили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили тело мужчины.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из источников издания, мужчина скончался в больнице.

Другие подробности пока не сообщаются.

В Кривом Роге похитили и убили мужчину — СМИ


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Добавлено: 02 июн 2018 в 02:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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