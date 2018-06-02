Сегодня в Северодонецке отмечали 80-летие образования Луганской области. Во время празднования был установлен новый национальный рекорд. Об этом сообщает официальный сайт Луганской областной государственной администрации.

Более 80 хореографических коллективов из всех городов Луганской области, подконтрольных украинской власти, одновременно исполнили украинский танец. На подготовку такого масштабного номера понадобилось около полугода.

Музыку для танца написал композитор, художественный руководитель ансамбля песни и танца «Радани» Луганской областной филармонии Илья Ханенко. Постановкой номера занимались главный балетмейстер Луганского областного академического музыкально-драматического театра Ирина Серикова и режиссер-постановщик Алла Жуля.

Факт рекорда был торжественно зафиксирован представителем Книги рекордов Украины, советником министра культуры Украины, народной артисткой Анжеликой Рудницкой.

Embedded video for В Северодонецке зафиксировали новый рекорд Украины.

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