Преимущественно это известные украинские и бывшие российские журналисты.

В списке потенциальных жертв наряду с Бабченко 47 человек, они уведомлены об опасности. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно это известные украинские и экс-российские журналисты. Сегодня они уведомлены об опасности и организовывается их защита», — написал Луценко.

Также, по его данным, организатор «убийства» Бабченко предложил исполнителю убить еще двух человек.

«После заказа „убийства“ Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он сказал, что есть целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы», — отметил генпрокурор.

Кроме того, он убеждает, что задержание организатора до «убийства» журналиста не предотвратило бы угрозы всем потенциальным жертвам, а имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

По его данным, такая имитация предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

«Следствие получило важные улики связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы проинформируем позже», — подытожил он.