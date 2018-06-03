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» » Из Крыма ежегодно выезжает около 2–3 тысяч местных жителей — МинВОТ

Из Крыма ежегодно выезжает около 2–3 тысяч местных жителей — МинВОТ


Добавлено: 03 июн 2018 в 11:57, Категория: Украина
Из Крыма ежегодно выезжает около 2–3 тысяч местных жителей — МинВОТ

Из оккупированного Россией Крыма ежегодно выезжает около 2–3 тыс. местных жителей. Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

«Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть количество населения, которое возвращается… Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2 — 3 тыс. людей в год, то это может быть близко к истине», — сказал Куркчи.

Как он отметил, этот процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется. «Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров — ред.) «, — сказал первый заместитель министра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.

По его словам, теперь в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. «Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется», — сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.

Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.


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Добавлено: 03 июн 2018 в 11:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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