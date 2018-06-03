В Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили очередную колонну военной техники. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Колонна военной техники ВС РФ в Ростовской области вблизи границы с Украиной (напротив оккупированной территории, контролируемой „ЛНР“)», — написал он, уточнив, что съемки осуществлялись силами «Информационного сопротивления».

Как видно из видео, запись была сделана из проезжавшего мимо автомобиля.

«К чему-то готовятся. К Чемпионату мира», — говорят авторы видео.

Embedded video for «К чему-то готовятся. К Чемпионату мира» -в Ростовской области зафиксировано скопление российской техники

Видео: