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Лукашенко возмутила попытка Россию «приватизировать» победу во Второй мировой.


Добавлено: 03 июн 2018 в 16:00, Категория: Украина
Лукашенко возмутила попытка Россию «приватизировать» победу во Второй мировой.

В средствах массовой информации России публиковались материалы о том, что Беларусь «занимается историческим сепаратизмом» — стремится создать свой культ Победы, с собственными датами, традициями и символикой. В частности, звучали обвинения в том, что в стране негласно запретили георгиевскую ленту и есть альтернативная Дню Победы дата — 3 июля.

Выступая в Брестской крепости, Лукашенко осудил попытки России «приватизировать» победу во Второй мировой.

«В последнее время я отслеживаю эти тенденции, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно, в России, приватизировать эту победу, как будто не было на войне других — и белорусов, и украинцев, и грузин, и армян, и таджиков, и туркмен… Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожженных деревень, тысячи ни в чем неповинных людей — стариков, детей», — заявил Александр Лукашенко.

По поводу дат президент пояснил, что 9 мая в юбилейные даты в Беларуси заведено проводить военные парады, в другие годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.


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Добавлено: 03 июн 2018 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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