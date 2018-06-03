«Миссис мира -2018» погибла в автокатастрофе в Кыргызстане

В Кыргызстане в ДТП погибла Миссис мира-2018 Сания Шакирова. Трагедия произошла ночью в селе Чоктал на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает Sputnik Кыргыстан в воскресенье 3 июня.

Авария произошла вечером в суботу. Отмечается, что водитель такси не справился с управлением и машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал.

«В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, погибшая Сания Шакирова представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который прошел с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг. Шакирова победила в номинации Missis world.