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«На Донбассе идет гражданская война» — Геннадий Кернес


Добавлено: 03 июн 2018 в 09:35, Категория: Украина
«На Донбассе идет гражданская война» — Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на Донбассе идет гражданская война. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, рассуждая о том, какая страна досталась президенту Петру Порошенко.

«Президенту досталось такое наследство: аннексия Крыма — раз; гражданская война, которая называется АТО — два; армии нет — три», — сказал Кернес.

Отвечая на ремарку ведущей, что президент не называет это гражданской войной, а войной с Россией, Кернес отметил: «Он называет ее с Россией, люди называют ее по-другому. Каждый называет так, как он считает необходимым. Но вопрос заключается в другом, кому что досталось», — сказал мэр Харькова.


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Добавлено: 03 июн 2018 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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