Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на Донбассе идет гражданская война. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, рассуждая о том, какая страна досталась президенту Петру Порошенко.

«Президенту досталось такое наследство: аннексия Крыма — раз; гражданская война, которая называется АТО — два; армии нет — три», — сказал Кернес.

Отвечая на ремарку ведущей, что президент не называет это гражданской войной, а войной с Россией, Кернес отметил: «Он называет ее с Россией, люди называют ее по-другому. Каждый называет так, как он считает необходимым. Но вопрос заключается в другом, кому что досталось», — сказал мэр Харькова.