«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

Показать меню
Актуально
Абрамович завершил процесс получения израильского гражданства - 02:21 Абрамович завершил процесс получения израильского гражданства Алекс Фергюсон выписан из больницы - 02:22 Алекс Фергюсон выписан из больницы Кэти Перри эмоционально прокомментировала фото Орландо Блума и подогрела - 02:36 Кэти Перри эмоционально прокомментировала фото Орландо Блума и подогрела интерес к роману с ним Самая послушная страна ЕС извинилась перед Москвой и попросила не мстить - 02:43 Самая послушная страна ЕС извинилась перед Москвой и попросила не мстить Представитель Госдепартамента 4 июня прибудет в Сингапур - 03:36 Представитель Госдепартамента 4 июня прибудет в Сингапур Платежи через приложения и QR-коды помогут развивать торговлю - 04:29 Платежи через приложения и QR-коды помогут развивать торговлю через интернет в РФ Украина уже Европа, а Германия — больше нет (ВИДЕО) - 05:29 Украина уже Европа, а Германия — больше нет (ВИДЕО) Google отказывается работать над программой улучшения боевых БПЛА с Пентагоном - 06:35 Google отказывается работать над программой улучшения боевых БПЛА с Пентагоном США «атакуют» российский истребитель: Вашингтон «заказал» Су-57 (ВИДЕО) - 07:00 США «атакуют» российский истребитель: Вашингтон «заказал» Су-57 (ВИДЕО) Алена Савкин исполнила свое давнее желание - 07:22 Алена Савкин исполнила свое давнее желание ВСУ рвутся вперёд, теряя технику и десятки солдат в боях с Армией ДНР (ФОТО, - 08:00 ВСУ рвутся вперёд, теряя технику и десятки солдат в боях с Армией ДНР (ФОТО, ВИДЕО) «Что это с ним?»: снимок Порошенко в странной позе вызвал активное обсуждение в - 08:13 «Что это с ним?»: снимок Порошенко в странной позе вызвал активное обсуждение в сети AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ - 08:36 AIQ собирала и хранила данные свыше 750 тысяч пользователей Facebook — СМИ Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России выполняет межбазовый - 08:50 Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России выполняет межбазовый переход с Камчатки во Владивосток Манчини: сборная Франции – одна из лучших в мире, я доволен игрой команды Италии - 09:01 Манчини: сборная Франции – одна из лучших в мире, я доволен игрой команды Италии «Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — президент Сербии о признании Крыма - 09:19 «Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — президент Сербии о признании Крыма Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние - 09:36 Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства
» » «Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.


Добавлено: 03 июн 2018 в 23:08, Категория: Украина
«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

Матери политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко записали обращение к президенту Петру Порошенко. Они просят сделать все возможное для освобождения сыновей.

«Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру — на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме», — сказала Людмила Сенцова.

Лариса Кольченко добавила: «Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве».

К президенту РФ Владимиру Путину женщины обращаться не стали. «Саша бы не одобрил. Олег тоже», — объяснили они.


Материалы по теме:

МИД Украины требует освободить Сенцова и Кольченко, вернув их в Киев
Порошенко пообещал идти до конца в деле освобождения режиссера Сенцова
Предложение об обмене Сенцова и Кольченко на пленных спецназовцев ГРУ  не поступало — Пётр Порошенко
Пикет в поддержку Сенцова и Кольченко: «Это может повлиять на международное сообщество» (видео InformatorTV)
Добавлено: 03 июн 2018 в 23:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Нацгвардия США не смогла помочь уменьшить поток нелегальных иммигрантов — СМИ

Нацгвардия США не смогла помочь уменьшить поток нелегальных иммигрантов — СМИ

Сборная Исландии уступила команде Норвегии в контрольном матче

Сборная Исландии уступила команде Норвегии в контрольном матче

Мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернут из космоса на Землю 3 июня

Мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернут из космоса на Землю 3 июня

Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа (ФОТО)

Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа (ФОТО)

Новости России
еще новости
Каспийская флотилия получили новейшие бронетранспортеры БТР-82А

Каспийская флотилия получили новейшие бронетранспортеры БТР-82А

Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным

Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Новости шоу-бизнеса
еще новости

"Холостяк": стало известно имя победительницы шестого сезона

Супербабушки: 7 самых ярких звездных бабушек

Супербабушки: 7 самых ярких звездных бабушек

СМИ: Бывший возлюбленный Дианы Крюгер Джошуа Джексон встречается с Алиссой Джулией Смит

СМИ: Бывший возлюбленный Дианы Крюгер Джошуа Джексон встречается с Алиссой Джулией Смит

«Миссис мира - 2018» погибла в страшной аварии

«Миссис мира - 2018» погибла в страшной аварии

Новости политики
еще новости
Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка

Официально: Олег Ляшко лишился статуса холостяка

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Порошенко построит мост через Дунай

Порошенко построит мост через Дунай

Энрике Иглесиас объявил себя русским

Энрике Иглесиас объявил себя русским

Новости экономики
еще новости
«Мы готовы придушить друг друга»: в Латвии взвыли от последствий российского продэмбарго

«Мы готовы придушить друг друга»: в Латвии взвыли от последствий российского продэмбарго

«Залить» рынок бензином призвал глава ФАС

«Залить» рынок бензином призвал глава ФАС

Самая послушная страна ЕС извинилась перед Москвой и попросила не мстить

Самая послушная страна ЕС извинилась перед Москвой и попросила не мстить

«Золотой план» Путина сыграл на опережение: прогноз Сороса начал сбываться

«Золотой план» Путина сыграл на опережение: прогноз Сороса начал сбываться

Новости общества
еще новости
В период с 4 по 7 июня 2018 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии

В период с 4 по 7 июня 2018 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии

Пункт отбора на военную службу по контракту в Саранске организовал еженедельный просмотр патриотического кино

Пункт отбора на военную службу по контракту в Саранске организовал еженедельный просмотр патриотического кино

Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном Урале

Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном Урале

Главнокомандующий ВМФ поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за успешные проекты, представленные на ХХ Международном фестивале «Интермузей-2018»

Главнокомандующий ВМФ поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за успешные проекты, представленные на ХХ Международном фестивале «Интермузей-2018»

Происшествия
еще новости
В центре Москвы избили спортивного журналиста

В центре Москвы избили спортивного журналиста

В Тольятти воспитанники детского сада наглотались гидрогелевых шариков в День защиты детей

В Тольятти воспитанники детского сада наглотались гидрогелевых шариков в День защиты детей

В ДТП в Ростовской области погибло сразу пять человек, в том числе дети

В ДТП в Ростовской области погибло сразу пять человек, в том числе дети

Белла Хадид, Хью Грант, Крис Дженнер и другие звезды собрались на Гран-при

Белла Хадид, Хью Грант, Крис Дженнер и другие звезды собрались на Гран-при "Формулы-1" в Монако

Новости Украины
еще новости
В Канаде на фестивале произошла стрельба: есть пострадавшие

В Канаде на фестивале произошла стрельба: есть пострадавшие

«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

В Днепропетровской области найдена убитой ученица 7 класса

В Днепропетровской области найдена убитой ученица 7 класса

«К чему-то готовятся. К Чемпионату мира» -в Ростовской области зафиксировано скопление российской техники

«К чему-то готовятся. К Чемпионату мира» -в Ростовской области зафиксировано скопление российской техники

Мировые новости
еще новости
В Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник (ФОТО)

В Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник (ФОТО)

Аркадий Бабченко может стать гражданином Украины

Аркадий Бабченко может стать гражданином Украины

Ученые обнаружили загадочно позеленевшую мумифицированную руку младенца

Ученые обнаружили загадочно позеленевшую мумифицированную руку младенца

Ученые выяснили, как вылечить рак с помощью мышьяка

Ученые выяснили, как вылечить рак с помощью мышьяка




Лента новостей
Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном Урале - 21:28 Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован к 1 декабря на Южном УралеПолиция Берлина отвергла версию теракта в соборе - 21:14 Полиция Берлина отвергла версию теракта в собореПолицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе - 21:14 Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном собореIBU отказался восстановить Союз биатлонистов России - 21:13 IBU отказался восстановить Союз биатлонистов РоссииМария Захарова обвинила Совбез ООН во лжи - 21:13 Мария Захарова обвинила Совбез ООН во лжиШесть стран G7 выступили против пошлин США на сталь и алюминий - 21:13 Шесть стран G7 выступили против пошлин США на сталь и алюминийКоалиция США объявила вторую фазу операции в Сирии - 21:13 Коалиция США объявила вторую фазу операции в Сирии«Белорусский Халк»: экстремала насквозь пробило сосной (ФОТО, ВИДЕО 18+) - 20:58 «Белорусский Халк»: экстремала насквозь пробило сосной (ФОТО, ВИДЕО 18+)Супербабушки: 7 самых ярких звездных бабушек - 20:56 Супербабушки: 7 самых ярких звездных бабушекЕще один мозг в неожиданном месте человеческого тела обнаружили ученые - 20:50 Еще один мозг в неожиданном месте человеческого тела обнаружили ученыеТСН. Тиждень выпуск (03.06.2018) - 20:42 ТСН. Тиждень выпуск (03.06.2018)Главнокомандующий ВМФ поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за - 20:21 Главнокомандующий ВМФ поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за успешные проекты, представленные на ХХ Международном фестивале «Интермузей-2018»Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным - 20:01 Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным«К чему-то готовятся. К Чемпионату мира» -в Ростовской области зафиксировано скопление российской - 19:50 «К чему-то готовятся. К Чемпионату мира» -в Ростовской области зафиксировано скопление российской техники
Последние новости
Каспийская флотилия получили новейшие бронетранспортеры БТР-82А - 01:28 Каспийская флотилия получили новейшие бронетранспортеры БТР-82А В Канаде на фестивале произошла стрельба: есть пострадавшие - 00:57 В Канаде на фестивале произошла стрельба: есть пострадавшие Это не новая экономическая война: это новый мир - 00:42 Это не новая экономическая война: это новый мир В период с 4 по 7 июня 2018 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления - 00:29 В период с 4 по 7 июня 2018 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии Британские парламентарии призвали исключить Россию из Интерпола - 00:21 Британские парламентарии призвали исключить Россию из Интерпола Маурисиньо признан лучшим футболистом Кубка европейских чемпионов-2018 - 00:14 Маурисиньо признан лучшим футболистом Кубка европейских чемпионов-2018 "Холостяк": стало известно имя победительницы шестого сезона - 23:23 Пункт отбора на военную службу по контракту в Саранске организовал еженедельный просмотр - 23:15 Пункт отбора на военную службу по контракту в Саранске организовал еженедельный просмотр патриотического кино «Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко. - 23:08 «Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко. Рок-н-ролл: неизвестный устроил стрельбу в Сан-Диего - 22:49 Рок-н-ролл: неизвестный устроил стрельбу в Сан-Диего В Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского - 21:57 В Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского Северный вестибюль «Маяковской» закрыли из-за пожара на стройке - 21:56 Северный вестибюль «Маяковской» закрыли из-за пожара на стройке В Днепропетровской области найдена убитой ученица 7 класса - 21:35 В Днепропетровской области найдена убитой ученица 7 класса
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"