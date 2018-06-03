«Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.

Матери политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко записали обращение к президенту Петру Порошенко. Они просят сделать все возможное для освобождения сыновей.

«Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру — на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме», — сказала Людмила Сенцова.

Лариса Кольченко добавила: «Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве».

К президенту РФ Владимиру Путину женщины обращаться не стали. «Саша бы не одобрил. Олег тоже», — объяснили они.