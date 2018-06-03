Ситуация в зоне боевых действий на 3 июня.

За минувшие сутки нашими военными было зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов, в том числе 8 случаев применения запрещенного вооружения — артиллерийских систем и минометов.

Вооруженные силы Украины 12 раз отвечали противнику огнем из разрешенного оружия. Трое наших военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Луганское направление.

Здесь враг осуществил 5 прицельных обстрелов, из них 3 — из запрещенного вооружения.

Вчера с 6:30, в течение получаса, боевики обстреливали наши позиции из минометов 82 калибра в районе Новотошковского. После 12:00 под огнем оказались опорные пункты ВСУ вблизи Крымского и Луганского. Здесь противник совершил несколько выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустил 10 мин 82 калибра, вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Южное и Зайцево вечером того же дня фиксировался огонь из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкое направление.

Здесь зафиксировано 23 обстрела. Наибольшую активность боевики проявляли возле населенных пунктов Опытное, Водяное, Лебединское, Чермалык.

В частности, в районе Лебединского, Водяного и Чермалыка со стороны террористов было выпущено 20 мин калибров 120 и 82 мм.

Позиции наших защитников в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Водяное, Лебединское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Чермалык и Широкино подверглись обстрелу из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. А в районе Опытного — еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Работа вражеского снайпера зафиксирована под Павлополем, Авдеевкой, Марьинкой.

На сегодняшнее утро неприятель произвел 4 прицельных обстрела, в основном из гранатометов различных типов. Так, на Луганском направлении, под огнем оказались наши защитники возле Крымского и Южного.

На Донецком направлении, начиная с полуночи и в течение 40 минут, одновременно были обстреляны наши позиции в районе Тарамчука и Широкино.

Дважды наши военные открывали огонь. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

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