Снежана Егорова лишилась работы из-за бывшего мужа

Телеведущая Снежана Егорова уволилась с телеканала «Прямой» после опроса, проведенного в эфире, согласно результатам которого зрители выразили поддержку ее бывшему мужу Антину Мухарскому. Об этом она поделилась на своей странице в Facebook.

Вопрос звучал так: «Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу?». На выбор были предложены кандидатуры телеведущей и ее бывшего супруга шоу-мена Антина Мухарского. В данном опросе на сторону Мухарского стал 81% дозвонившихся на канал.

«Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу «Прямий», за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу «Территория Позитива», которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании.

«Жаль, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего. Это равнодушие, ложь и стремление пиара любой ценой… Единственное, что удивило, так это то, что таким „креативным образом“ канал решил отметить День защиты детей, предлагая зрителю выбрать, кого дать убить врагу? Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца-алиментщика, которой бросил уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги», — написала она.