США грозят санкциями странам ЕС за «Северный поток-2»

Белый дом выступал против строительства газопровода с того момента, как был анонсирован этот проект в 2015 году. В США опасаются увеличения зависимости Европы от российского газа. Многие страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, Украина, Молдова, Дания, страны Балтии, также разделяют это опасение.

В связи с этим, прошлым летом Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий вводить санкции против участников строительства — энергетических компаний Германии и других европейских стран. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции, но в то же время рассматриваются другие варианты блокирования строительства газопровода.

«Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций», — Сказала пресс-секретарь Госдепартамента.