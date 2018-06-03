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США грозят санкциями странам ЕС за «Северный поток-2»


Добавлено: 03 июн 2018 в 17:50, Категория: Украина
США грозят санкциями странам ЕС за «Северный поток-2»

Белый дом выступал против строительства газопровода с того момента, как был анонсирован этот проект в 2015 году. В США опасаются увеличения зависимости Европы от российского газа. Многие страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, Украина, Молдова, Дания, страны Балтии, также разделяют это опасение.

В связи с этим, прошлым летом Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий вводить санкции против участников строительства — энергетических компаний Германии и других европейских стран. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции, но в то же время рассматриваются другие варианты блокирования строительства газопровода.

«Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций», — Сказала пресс-секретарь Госдепартамента.


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Добавлено: 03 июн 2018 в 17:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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