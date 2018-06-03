В Днепропетровской области найдена убитой ученица 7 класса. Об этом в Facebook сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Об исчезновении девочки 2004 года рождения в полицию сообщила ее мать. По словам женщины, девочку в последний раз видели в местном клубе.

«Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована», — сообщает Аброськин.

По его словам, утром 3 июня полицейские установили подозреваемого — парень на год старше убитой.

При этом Аброськин отметил, что за последнее время статистика преступлений с изнасилованиями несовершеннолетних неуклонно растет.