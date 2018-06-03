В Одессе произошло смертельное ДТП

В субботу, 2 мая, в Одессе внедорожник насмерть сбил 4-летнюю девочку. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ЧП случилось сегодня примерно в 19.30 в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.

Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщину с малолетним ребенком, которые передвигались по пешеходному переходу. «Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина — в коме… В месте ДТП — нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…», — отметила Марченко.

Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила. На месте происшествия собралось порядка ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов. Как отметила Марченко, в настоящее время ситуацию удалось урегулировать. На месте работает следователь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.