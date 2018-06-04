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«Американские профессора переводят статьи русских аспирантов и выдают за свои прорывы»


Добавлено: 04 июн 2018 в 08:14, Категория: Политика
«Американские профессора переводят статьи русских аспирантов и выдают за свои прорывы»

Для многих иностранцев образ России состоит исключительно из того, что говорят и показывают о нас в их государственных медиа. Обычно именно так складывается стереотипное впечатление о той или иной стране. Но, пока в информации западных СМИ преобладает негативный образ России, в реальности между нашими странами расцветает обмен любознательными студентами. А они вопреки распространяемым стереотипам, насчитывают свыше двухсот тысяч человек в год из более чем полутораста государств планеты.

Американская студентка Шелби Аллиндер – одна из таких людей. По словам Шелби, которыми она поделилась в социальных сетях, восторг от опыта, полученного ей в России не оставляет сомнений в правильности сделанного выбора. Было верно, выбрать для обмена именно нашу страну.

Девушка отмечает, что российские университеты занимают не самое высокое место в общемировом рейтинге только лишь потому, что система подсчета самых «лучших» вузов планеты специально заточена под англо – саксонские заведения. В действительности же, если подойти к любому преподавателю в США и при личной беседе спросить, как он оценивает уровень российских ВУЗов, он смущенно скажет, что многие американские профессора банально переводят статьи русских аспирантов на английский язык и выдают за свои «прорывы». Настолько этот уровень ценится в научном сообществе. Помимо этого, учебные заведения в России, по словам девушки, отличаются своей ценовой доступностью, а их дипломы признаются по всему миру, поэтому часто становятся выбором иностранцев со всех уголков Земли.

- «В Америке мы слабо себе представляем, что Россия за государство на самом деле. Раньше я считала, что стереотипное восприятие других стран свойственно всем нациям, и только в России поняла, что это в основном удел американцев… Было очень стыдно понимать как мало мы знаем о мире, особенно если учесть, что русские знают буквально все и обо всем. У меня порой складывается ощущения, что вы впитываете информацию как губки, а учат вас абсолютно всему. В США, в отличии от моего ВУЗа в России, нельзя учиться по многим предметам сразу, только какая-то одна узкая специализация. К тому же, даже ее ты выбираешь сам, и потому очень часто люди просто выбирают самое легкое. В итоге студенты заканчивают институт, ничего не зная о мире вне этой специальности, и не в состоянии вести даже мало-мальски грамотную беседу. В России все совершенно не так. История, квантовая физика, философия, программирование, не важно на каком вы направлении, вы все равно учите сразу все. Может поэтому мне кажется, что, закончив такое обучения, я могла бы работать в любой из сфер, по которым слушала лекции. Поэтому я очень рада, что приехала и многое теперь увезу с собой, в том числе, очень уважительное отношение к России, ее жителям и образованию. Больше я не удивляюсь тому, что каждый кто приезжает в эту страну, влюбляется в нее без остатка…»

Руслан Хубиев

https://zen.yandex.ru/media/polite_russia/amerikanka-o-rossii-vy-udivites-no-kajdyi-kto-priezjaet-v-vashu-stranu-vliubliaetsia-v-nee-bez-ostatka-5b0d26e0f031739086d58e41


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Добавлено: 04 июн 2018 в 08:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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