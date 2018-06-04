Австрия готовит новое соглашение с Россией к визиту Путина в Вену

Россия – Австрия, новости 4 июня. СМИ сообщают о новом готовящемся соглашении между российским «Газпромом» и австрийской компанией OMV, которое хотят подписать во время визита президента РФ в Вену. О планах по новому договору рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Сообщается, что Австрия 50 лет назад стала первой страной, с которой было заключено соответствующее соглашение. Дипломат заявил, что в австрийской столице по этому поводу пройдут юбилейные торжества, которые станут отличным предлогом для обсуждения будущего сотрудничества.

Со слов Любинского, к визиту Владимира Путина готовятся новые соглашения между «Газпромом» и OMV, информирует агентство riafan.