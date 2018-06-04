Бывшая проститутка получила королевский орден «За заслуги»

В Новой Зеландии бывшая проститутка Кэтрин Хили была удостоена почетной государственной награды — ордена «За заслуги». Об этом пишет The Gurdian.

Выбор пал именно на Хили, поскольку она вела многолетнюю борьбу со стигматизацией секс-работников, а также выступала за предоставление своим коллегам прав и изменение неуважительного к ним отношения. Кроме того, это было также обусловлено продвижением закона о декриминализации проституции.

«Я была обескуражена и не могла в это поверить. Сегодня мы иначе относимся к проституции. Я могу сидеть за столом с полицией, как равная, и обсуждать, как обезопасить секс-работников и помочь им с сообщениями о сексуальном насилии», — отметила женщина.

В 1980-х годах Кэтрин была арестована полицией во время рейда по публичным домам. Впоследствии женщина и ее коллеги по секс-бизнесу боролись со стигматизацией их работы и за признание прав. В 1986 году Хили помогла основать организацию проституток Новой Зеландии (New Zealand Prostitutes Collective), которая поддерживает права секс-работников. Изначально организация формировалась для предотвращения распространения ВИЧ среди проституток.

В 2003 году она также участвовала в разработке закона о декриминализации проституции. Позднее он был принят в парламенте большинством.

Орден за заслуги Новой Зеландии был учрежден в 1996 году королевой Великобритании Елизаветой II для поощрения за особые заслуги перед нацией и успехи в профессиональной деятельности.