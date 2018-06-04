Нам почти не интересно: Москва ответила на призыв Германии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что интерес России к G8 снижается и объяснил почему.

На вопрос журналистов, примет ли Россия предложение вернуться в состав G8, если оно поступит, Пеков ответил, что «гипотетические рассуждения в таких вопросах неуместны».

Напомним, депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав G8.

Россия присоединилась к членам «Большой семёрки» (G7) в 1998 году, с того момента формат изменился на G8. Однако, после того как Крым стал российским, никто из членов «семёрки» не захотел проводить совместные заседания с Россией.