«Они все равно умрут»: Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку «они все равно умрут».

Такое заявление Линчевский сделал во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом, передает medicalline info.

«Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке — 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!» — заявил Линчевский.

«Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго», — сказал он.

Этим заявлением Линчевский разозлил пользователей сети. Они напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. «Бумеранг запущен», — пишут они.

При этом украинская тележурналистка Ирина Заславец, пережившая семь лет назад рак, написала ответ Линчевскому.

«Знаете, этот кусок из стенограммы выступления Александра Линчевского — это как удар по голове чем-то очень тяжелым, до головокружения и потери сознания. Как-будто кто-то тебе говорит, что не такая ты и ценность для государства, что рак — это приговор, бороться бесполезно. И читать это так невероятно больно — мне, человеку, который уже настроился жить долгую жизнь, проживать ее каждый день на полную! А что же тогда говорить тем, кто лежит под капельницами Института рака…», — возмутилась она.