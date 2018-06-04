Путин подписал США приговор: любой шаг против России повлечёт незамедлительный ответ

Президент России Владимир Путин подписал российский закон против США, как ответ на их недружественные действия. С законопроектом можно ознакомиться на сайте правовой информации.
Закон вступает в силу с момента его официальной публикации.
Напомним, законопроект о санкциях позволяет вводить контрсанкции в отношении США и других стран. Основанием для этого могут стать их «недружественные шаги».
В первом чтении законопроект предусматривал возможность введения 16 ответных мер, во втором чтении их осталось шесть.
Помимо перечисленных пунктов, Россия имеет право вводить меры на своё усмотрение, по решению президента.
В заключительном варианте законопроекта введён запрет на применение контрсанкций для отдельных товаров и отраслей, например, это касается жизненно необходимых лекарств.