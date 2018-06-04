Украина «раздавит Россию» в максимально короткий срок, заявили в Киеве

Украина «будет давить Россию», но не количеством солдат, а качеством оружия, заявил глава компании «Укроборонпром» Павел Букин.

Павел Букин отметил, что украинские специалисты сконцентрированы на разработке оружия, которое позволит нанести максимальный урон противнику в короткие сроки.

По его словам, украинская ракета практически неуловима системами ПВО, так как во время движения способна менять её траекторию. Кроме неуловимости, плюсом ракет Украины, Букин назвал способность нести большую поражающую силу, несмотря на высокую скорость.

Об испытаниях украинской ракеты стало известно ещё в январе этого года, однако военные эксперты усомнились в её оригинальности.

Российский военный эксперт Константин Сивков заявил, что Украина, скорее всего, использовала уже существующие противокорабельные ракеты. Пользователям сети «новая» украинская ракета показалась очень похожей на советскую Х-35, которая была создана в 70-х годах прошлого века.