В России водитель автобуса выкрал пассажира

Конфликт, который произошел в маршрутном автобусе в городе Екатиренбурге, закончился похищением пассажира.

Вот что рассказывает очевидец: «Я ехал на 19-м автобусе в сторону Химмаша. На остановке Шварца водитель автобуса долго не закрывал дверь, ждал, вдруг появятся еще пассажиры. Одна из женщин возмутилась, и за это ее ударил кондуктор. За потерпевшую заступился мужчина-пассажир, в результате он подрался с кондуктором. Водитель автобуса вышел в салон, заявив, что кондуктор его сын, поэтому мужчина ответит за драку».

Кондуктор с водителем позвонили кому-то, к автобусу подъехали двое людей. Затем водитель выгнал всех пассажиров из автобуса, а мужчину силой задержали и не позволили выйти. После чего автобус уехал в неизвестном направлении. О судьбе мужчины ничего не известно.

Очевидец происшедшего заснял инцидент на видео и подал заявление в полицию.

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