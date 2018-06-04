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В СБУ поделились информацией о допросе депутата Надежды Савченко


Добавлено: 04 июн 2018 в 15:15, Категория: Политика
В СБУ поделились информацией о допросе депутата Надежды Савченко
Сотрудники Службы безопасности Украины проверили показания депутата Верховной Рады Надежды Савченко на полиграфе. Согласно полученным результатам, Савченко лично планировала устроить военный переворот в Киеве и была готова организовать покушение на президента Украины.

"Согласно данным полиграфа, парламентарий имела "четкий план" убийства руководства государства, в том числе президента, распределяла роли для терактов и нападений в правительственном квартале", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке террористических актов в правительственном квартале и планировании покушения на высших должностных лиц Украины.
Согласно представителю Генеральной прокуратуры, Надежде Савченко грозит пожизненное заключение.

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Добавлено: 04 июн 2018 в 15:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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