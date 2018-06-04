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В СБУ расскали о результатах проверки Савченко на полиграфе.


Добавлено: 04 июн 2018 в 17:35, Категория: Украина
В СБУ расскали о результатах проверки Савченко на полиграфе.

Из выводов экспертов, проводивших проверку Надежды Савченко при помощи полиграфа следует, что нардеп готовила теракты в здании парламента, правительственном квартале Киева, а также убийства руководителей государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Полиграф зафиксировал наличие положительных психофизических реакций, которые подтверждают, что Савченко Н.В. лично проводила подготовку насильственного свержения конституционного строя, планировала вооруженный захват власти, для чего подыскивала и перевозила оружие. Свои планы она обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю.

«Ею (Савченко Н.В.) был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства. Свои планы она доводила до сведения Тимофеева А.Ю. и Рубана В.В. Полиграф также засвидетельствовал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, на вопросы, заданные защитой, положительных реакций не наблюдалось.

«В частности: хотела ли Савченко Н.В. изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра Украины, секретаря СНБО, членов Кабинета министров Украины, руководителей политических партий преступной», — далее говорится в сообщении СБУ.

Эксперты не смогли задать все вопросы подозреваемой «в связи с сознательным противодействием Савченко Н.В. проведению судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа».


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Добавлено: 04 июн 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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