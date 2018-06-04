В Средиземном море погибли более 40 беженцев

У побережья Туниса затонула лодка с 120 мигрантами на борту, погибли более 30 из них. В то же время у южных берегов Турции произошла похожая трагедия.

В Средиземном море за последние сутки погибли не менее 43 беженцев. У побережья Туниса затонула лодка, на борту которой находились более 100 человек. Не менее 34 из них погибли, около 70 спасены, сообщил представитель Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 3 июня.

Тунисское государственное информагентство Tap со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что в результате трагедии, произошедшей вблизи группы островов Керкенна, погибли не менее 35 человек, и еще как минимум 68 мигрантов из Туниса и других стран были спасены. По информации местных СМИ, на борту лодки находились 120 человек.