В Верховной Раде требуют назначить нового Министра здравоохранения

Лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко далеко в первый раз выступил с жесткой критикой в адрес руководства Минздрава и потребовал Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.Соответствующее заявление прозвучало сегодня во время заседания Согласительного Совета Верховной Рады.“Мы требуем отставки Супрун и всей этой идиотской команды, которые считают, что для украинцев нет перспектив и возможностей лечиться в этой стране”, - в свойственной себе манере заметил Олег Ляшко.Депутат добавил, что основная задача Министерства здравоохранения – дать украинцам шанс на лечение и обеспечить высокий уровень медицинской помощи.Ранее замминистра Александ Линчевский отметился весьма неожиданным высказыванием о лечении рака. Он считает, что даже “за рубежом программа лечения онкологических заболеваний является нулевой”. “Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов”, - сказал Линчевский.Позднее в Минздраве извинились за слова Линчевского.