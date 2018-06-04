Владимир Гройсман готов покинуть должность премьер-министра Украины

Глава Кабинета Министров Владимир Гройсман заявил, что в случае если парламент не примет закон о создании Высшего Антикоррупционного суда, он покинет пост премьер-министра Украины.“Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия и подам в отставку”, - заметил глава правительства на сегодняшнем брифинге.Господин Гройсман подчеркнул, что провал голосования по законопроекту об Антикоррупционном суде значительно снизит уровень доверия к украинской власти в глазах международных партнеров и внутри общества.Напомним, что закон о создании Высшего Антикоррупционного суда также является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.