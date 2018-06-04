ВМС объяснили, как будут закрывать три участка Азовского моря

Три участка Азовского моря закрыли до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик. Он отметил, что закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска с 1 июня до 1 сентября.

«Закрывает участок „Госгидрография“ по заявке Вооруженных сил Украины — это такой порядок», — уточнил он. Чалик заметил, что закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться. «Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — рассказал он. Также Чалик отметил, что участки Азовского моря закрывают из-за «мероприятий по боевой подготовке ВСУ, которые будут продолжаться все лето».