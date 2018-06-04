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» » «Я люблю свою жену!»: Брэд Питт и Анджелина Джоли готовы отменить развод

«Я люблю свою жену!»: Брэд Питт и Анджелина Джоли готовы отменить развод


Добавлено: 04 июн 2018 в 13:57, Категория: Украина
«Я люблю свою жену!»: Брэд Питт и Анджелина Джоли готовы отменить развод

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться и возобновили отношения.

Пара решила снова жить как полноценная семья, сообщают «Дни ру» со ссылкой на американское издание Globe.

По информации издания, Питт якобы сказал о своих чувствах к Джоли: «Я люблю свою жену!». Актриса, в свою очередь, отдала мужу ключи от своего дома, чтобы тот мог приходить «когда ему захочется».

Как сообщили светские хроникеры, у Джоли и Питта было «жаркое, срывающее одежду примирение».

«Это было захватывающее и взрывоопасно. Оно помогло им забыть старые проблемы и понять, что они не созданы ни для кого, кроме друг друга», — рассказал источник.

Однако опытные репортеры светских хроник поставили под сомнение данное сообщение. В издании Gossip Cop не знают, как можно было узнать столь интимные подробности встречи. Разве что папарацци прятались под кроватью.

Кроме того, скептически настроенный обозреватель издания заметил, что пара физически не могла встретиться, потому что сейчас они находятся в разных частях света. Так, работа заставляет Брэда Питта безвылазно находиться в Голливуде, тогда как Анджелина Джоли, также из-за съемок, проводит свои дни в Великобритании.


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Добавлено: 04 июн 2018 в 13:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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