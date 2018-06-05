Главный козырь контрсанкций Путина на действия США раскрыли в Госдуме

В Государственной Думе России раскрыли главное преимущество закона о контрсанкциях на недружественные действия США и их союзников, подписанного Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью порталу iReactor заявила, что главным козырем принятого президентом закона о контрсанкциях является его оперативность.

Со слов депутата, теперь правительство страны с разрешения главы российского государства сможет в самые короткие сроки принимать ответные меры на недружественные шаги государств – без длительной, необходимой ранее по закону процедуры одобрения в парламенте.

Закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был подписан российским лидером Владимиром Путиным 4 июня. Закон позволяет правительству РФ принимать решения об ответных санкциях с одобрения президента страны.