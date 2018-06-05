Итальянский журналист: В ЕС уже нет ничего от демократии

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза в своей колонке в газете Il Fatto Quotidiano в понедельник, 4 июня, анализирует реакцию европейских бюрократов на формирование нового итальянского правительства.

Как и многие другие наблюдатели, Кьеза делает акцент на фразе еврокомиссара Эттингера, сказанной им после падения итальянских биржевых индексов накануне утверждения правительства: «Рынки научат итальянцев голосовать».

По оценке журналиста, первый в истории Евросоюза приход правительства евроскептиков к власти в стране-члене ЕС погрузил брюссельских бюрократов в тревогу. Тем более что речь идет об одной из стран-основательниц ЕС.

«До этого момента все в Брюсселе были убеждены, что все будет как прежде, потому что национальные правительства и национальные парламенты уже скуплены ими заранее, а суверенитет передан в «вышестоящие инстанции», не избираемые людьми», — отмечает Кьеза.

По оценке журналиста, убедительная победа двух партий — «Лиги» и «Движения 5 звезд» — на итальянских парламентских выборах стала результатом того, что граждане недовольны истеблишментом.

«Тревога в один момент распространилась по всем артериям той бюрократическо-банковской конструкции, которая руководит Союзом Европейских Республик», — пишет Кьеза.

По его мнению, нынешнее устройство Евросоюза предоставляет гражданам лишь формальное право выбора, но как только кто-то пытается вторгнуться на территорию реальной Власти (с большой буквы), тут же «включаются механизмы рынка».

Другими словами, сейчас легитимность зависит не от людей, а от рынков, и в этом уже нет ничего от демократии, подчеркивает журналист. Можно даже допустить, что в недалеком будущем уже сами рынки и будут «голосовать» вместо людей. Новый «хозяин», Банк (с большой буквы), использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы решать вопросы вместо людей, резюмирует Кьеза.