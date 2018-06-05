Надежда Савченко просит провести повторную экспертизу на полиграфе

Адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в зале Верховной рады, Константин Глоба просит провести повторную экспертизу его подзащитной на полиграфе. Об этом адвокат сообщил на странице в Facebook.

«Прошу назначить психофизиологическую экспертизу Савченко Надежде Викторовне с применением технического средства — полиграф, проведение которой поручить экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины», — говорится в ходатайстве. Кроме того, адвокат предлагает включить в экспертизу также вопрос о причастности к планированию теракта в украинском парламенте других лиц. В частности, указаны имена граждан Татьяны Проторченко и Олега Мезенцева.

«СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести, и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко начала противодействовать полиграфу», — написал адвокат.

Также адвокат утверждает, что вопросы, отвечать на которые нардеп сопротивлялась, были предложены самой Савченко «для объективного исследования».

«Логическим возникает вопрос, зачем Савченко выносить на экспертизу ряд вопросов и в результате противодействовать экспертизе именно на эти вопросы?», — пояснил Глоба.

В частности, адвокат настаивает, чтобы в Савченко спросили:

До задержания Савченко скрывалась от органов предварительного расследования или суда?

До задержания Савченко игнорировала вызовы на следственные действия?

До задержания Савченко прятала, портила вещи и документы, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств инкриминируемого ей уголовного правонарушения?

Угрожала ли Савченко, до задержания, кому-то из участников уголовного судопроизводства?

Препятствовала ли Савченко, до задержания, производству другим образом?

Совершала ли Савченко, до задержания, уголовное преступление в котором подозревается?