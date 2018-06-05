Нехватка специалистов мешает проведению реформ в Украине

Уровень подготовки управленцев не позволяет проводить реформы и не приближает страну к европейским стандартам. Такого мнения придерживается вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.«Мы и сегодня привлекаем большое количество экспертов из-за границы для того, чтобы они помогли нам с разработкой конкретных решений вместе с украинскими экспертами. Мы привлекаем советников в сектор безопасности и обороны, в сферу европейской интеграции», — сказала вице-премьер в интервью телеканалу ZIK.Дефицит кадров наблюдается практически во всех отраслях Украины. Ситуацию не спасло и то, что в страну привлекали топ-менеджеров на ключевые посты в исполнительной власти и ведущих госпредприятиях.По словам вице-премьера, привлечение зарубежных специалистов не приносит пока ощутимых результатов. Как пример, она привела автора и идеолога польской «шоковой терапии» Лешека Бальцеровича, который не смог ничего изменить в насквозь коррумпированной стране, и вынужден был покинуть Украину.