Неожиданный результат: стали известны лидеры президентской гонки в Украине

Президент Петр Порошенко выпал из тройки претендентов на аналогичную должность после выборов, которые состоятся в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова.Отмечается, что свой голос за действующего президента страны готовы отдать только 7,6 % граждан. Означенный результат уступает цифрам, которые набирают лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко (13,3%), бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (9,4%) и глава “Оппозиционного блока” Юрий Бойко (8,4%).Участие в выборах президента намерены принять 68% опрошенных. Больше всего желающих отдать свой голос проживает на западе страны, меньше всего – на юге.Добавим, что очередные выборы президента Украины должны состояться тридцать первого марта 2019 года.