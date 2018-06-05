Специалисты Bellingcat, расследующие дело о сбитом Бониге MH-17, обвиняют Россию во лжи.

В Министерстве иностранных дел России утверждали, что спустя 25 лет службы все ракеты для установок «Бук» подлежат утилизации. По этой причине Россия никак не может быть причастна к катастрофе. Об этом написал в соцсети Twitter руководитель исследователей Элиот Хиггинс.

«Помните, как Россия утверждала, что они избавляются от ракет „Бук“, которым больше 25 лет? Но „Алмаз-Антей“ использовал одну 1988 года в своем тесте MH-17 2015 года. 2015 — 1988 = 27, значит, по мнению россиян, эта ракета должна быть уже утилизирована», — написал Хиггинс.

Год выпуска, по его словам, был установлен по номеру на корпусе ракеты, который отчетливо видно на видео, распространенном «Алмаз-Антей».

Embedded video for Новые подробности в деле MH-17: Россию снова уличили во лжи.

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