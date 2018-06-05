«Похоже на Град, с каждой минутой все жарче». Мощные обстрелы в Донецке

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке весь вечер сегодня, 4 июня, продолжаются тяжелые боевые действия. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По их данным, бои активизировались впервые за последние несколько дней. Обстрелы начались после 21:00.

«#Макіївка 21:25 досить активна стрілянина, вдалені на заході», — пишут жители Макеевки.

Донецк слышит в основном северное направление — там идут очень сильные бои.

«#Донецк 21.50 напр. Спартак и восточнее работает тяж. с откатом около полу часа, добавляется стрелковое. Я так понимаю Промка/ЯБП», — написал очевидец.

«Донецьк. Північ. Гремить важке, кулемети (((((«, — добавил другой автор.

«#Донецк 21–45 на севере гремит, но не понятно что!» — отмечают пользователи.

При этом в социальных сетях есть сообщения о стрельбе из орудий, похожих по звуку на «Грады». «#Донецк Шо, б*** зп наверное получили, отрабатывают? Несколько дней тихо было, ща больше часа уже х***ят, АП автоматы, ЯБП все шо не попадя, с минут 5 назад, вроде, как штук 6 градин выпалили», — сообщил дончанин.

«Да. было что-то похожее на град. с каждой минутой все жарче (#Донецк 22.05 #Промка/ЯБП», — пишут комментаторы.

«В основном шумно вдоль констант. трассы от ЯБП до дач. Чаще — в стороне леса-Кр.Балки-ДФС (22–02)», — отмечают очевидцы.

«22.10 ФБ на Песках интенсивная перестрелка», — также говорится в сообщениях.

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