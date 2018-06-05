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Президент Украины внес изменения в свою декларацию о доходах


Добавлено: 05 июн 2018 в 16:28, Категория: Политика
Президент Украины внес изменения в свою декларацию о доходах
Петр Порошенко внес некоторые изменения в электронную декларацию о доходах. Так, глава государства задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что 4 июня было задекларировано 987 495 гривен доходов: 573 602 грн, 305 921 грн и 107 972 грн процентов от банковских вкладов в МИБ.
Суммарно с начала 2018 года президент Украины задекларировал около шести миллионов гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

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Добавлено: 05 июн 2018 в 16:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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