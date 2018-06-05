Президент Украины внес изменения в свою декларацию о доходах

Петр Порошенко внес некоторые изменения в электронную декларацию о доходах. Так, глава государства задекларировал еще около 1 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.Отмечается, что 4 июня было задекларировано 987 495 гривен доходов: 573 602 грн, 305 921 грн и 107 972 грн процентов от банковских вкладов в МИБ.Суммарно с начала 2018 года президент Украины задекларировал около шести миллионов гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.