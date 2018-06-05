Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет

Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF.«Нет таких условий», — заявил Путин.В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.Ранее депутат украинской Рады Антон Геращенко заявил о пользе созданной российской стороной в Крыму инфраструктуры, так как полуостров якобы присоединится к Украине.По словам Геращенко, мост через Керченский пролив получит украинская сторона, после того как Крым снова станет частью Украины.