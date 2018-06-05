Ситуация на КПВВ

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 0/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 60/20;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 32,7 тысячи человек и 4,5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 7215 человек и 1000 транспортных средств;
«Марьинка» — 7900 человек и 1535 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6295 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 3060 человек и 720 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8210 человек.