Ситуация в зоне боевых действий на 5 июня.

Всего за прошедшие сутки, 4 июня, было зафиксировано 30 прицельных обстрелов, было осуществлено 48 выстрелов из минометов различных калибров. Наши подразделения 17 раз открывали ответный огонь из штатного пехотного вооружения. Потерь в составе Объединенных сил нет.

Луганское направление.

Здесь враг произвел 11 прицельных обстрелов, применяя запрещенное вооружение. В районе Новотошковского наши оборонительные позиции подверглись обстрелу из артиллерии 122 калибра. Противником было выпущено два снаряда этого калибра.

Возле Зайцево противник 8 раз применял минометы 82 калибра, в районе Крымского выпущено 3 мины того же калибра, возле Новотошковского зафиксированы разрывы 4 мин 120 калибра и 22 мин калибра 82 мм.

Вблизи Крымского, Лозового, Луганского боевики вели провокационный огонь из гранатометов и пулеметов.

Донецкое направление.

Наши военные зафиксировали 19 прицельных обстрелов террористов.

Возле Новотроицкого враг выпустил 5 мин калибра 120 мм и 4 мины 82 калибра. Кроме того, под Авдеевкой и Песками российско-оккупационные войска вели огонь из зенитной установки ЗУ-23–2, а позже, опять под Авдеевкой, применялось вооружение БМП.

Отдельные огневые провокации наблюдались в районе н.п. Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Невельское и Водяное.

В который раз террористы нарушают нормы Международного права, обстреливая гражданскую инфраструктуру.

Так, вчера около 21:00 была снова обстреляна Донецкая фильтровальная станция. Во время обстрела работники станции укрылись в бомбоубежище. Информация о повреждениях объекта уточняется.

По состоянию на сегодня, 5 июня, начиная с 24:00 и до 11:00, зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны террористов.

На Луганском направлении, возле Новотошковского враг выпустил по 4 мины калибров 120 мм и 82 мм.

Активным неприятель был в районе Крымского. По нашим позициям было произведено около 20 выстрелов из минометов 120 и 82 калибра. Также велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия большого калибра.

Остальные провокации боевики осуществили с применением стрелкового оружия на Донецком направлении, под н.п. Марьинка, Водяное, Павлополь и Широкино.

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