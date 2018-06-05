Ученые сделали новое сенсацинное открытие об оральном сексе

Ученые из Британии пришли к выводу, что оральный секс положительно влияет на взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

По уверению британских исследователей, собравших богатый статистический материал, оральный секс укрепляет отношения между мужчиной и женщиной гораздо эффективнее штампа в паспорте.

Пары, постоянно практикующие такие ласки, гораздо реже ссорятся и — как следствие — гораздо реже расстаются, чем те, кто считает оральный секс противоестественным и недопустимым.

Что же касается мужчин, то на них это вообще действует просто-таки чудодейственно: они практически не страдают бессонницей, их не мучают ночные кошмары, а жены и постоянные партнерши становятся героинями их снов гораздо чаще других женщин