Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о сбитом на Донбассе беспилотнике врага. Это произошло сегодня утром, недалеко от Бахмута. Наши военные заметили и уничтожили летательный аппарат, с помощью которого боевики вели разведку.

«Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, а именно — БПЛА российского производства «Орлан-10», — говорится в сообщении.

Embedded video for Украинские военные сбили российский беспилотник.

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