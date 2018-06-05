Украинский режиссер найден застреленным

Трагедия произошла на хуторе Обирок Черниговской области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции области.

«Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина», — говорится в сообщении.

На месте происшествия оперативники обнаружили труп мужчитны со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Там же, рядом с телом, находилось оружие. В связи с этим полиция области открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Погибшим оказался известный украинский режиссер, продюссер, писатель Леонид Кантер.

Леонид родился в Киеве, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, позже получил второе образование — «Режиссер театра и кино».

Был основателем киностудии «Лизард филмс». Студия выпустила несколько полнометражных и документальных фильмов, около 50 короткометражных.

В 2015 году Леонид Кантер снял фильм о защитниках Донецкого аэропорта — «Добровольцы Божьей четы». В 2018 году была выпущена лента «Миф» — об оперном певце, герое Украины, погибшем в АТО Василии Слипаке.

Кроме того, Леонид был организатором множества творческих мероприятий, среди которых этнические фестивали «Хлеб своими руками», «Мама Африка».