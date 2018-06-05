В Киеве тарифы на воду могут вырасти на 50%

В 2019 тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в Киеве вырастут в среднем на 49,6%. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала во вторник, 5 июня.

Отмечается, что рост тарифов обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

«Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению по подсчетам Киевводоканал изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп», — сказала директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк

Председатель правления — генеральный директор Киевводоканала Дмитрий Новицкий в свою очередь отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

«Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять», — подчеркнул Новицкий.