В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

Вчера в Перевальске (временно оккупированная территория Луганской области) со здания местного БТИ был сорван «флаг» «ЛНР». Об этом сообщает паблик «Свердловск — ты должен это знать».

«Произошло преступление против „Республики“. Снова покусились на самое святое — на символ „ЛНР“», — говорится в сообщении.

По данным авторов, «полиция» провела оперативно-розыскные мероприятия по поиску «диверсанта», и он был найден: кинолог обнаружил «преступника» неподалеку в комплексе гаражного кооператива. «Злодей мирно спал в хлам пьяный, а флаг использовал в качестве простынки. Видимо очень любит республику…)))», — отмечается в сообщении.

Фото: