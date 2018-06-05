В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

Показать меню
Актуально
Бенедикт Камбербэтч — герой не только на экране: актер спас курьера от нападения - 15:21 Бенедикт Камбербэтч — герой не только на экране: актер спас курьера от нападения Обнародован состав сборной России по футболу на ЧМ-2018 - 15:34 Обнародован состав сборной России по футболу на ЧМ-2018 Мировые авиаперевозчики сообщили «очень плохую новость» - 15:34 Мировые авиаперевозчики сообщили «очень плохую новость» Уругвай отказался выслать дипломатов РФ по требованию США - 15:34 Уругвай отказался выслать дипломатов РФ по требованию США Россия одержала досрочную победу на ЧЕ по художественной гимнастике - 15:35 Россия одержала досрочную победу на ЧЕ по художественной гимнастике Более 1 тысячи детей военнослужащих ВВО с начала текущего года были определены - 16:01 Более 1 тысячи детей военнослужащих ВВО с начала текущего года были определены в детские сады В случае атаки наши побросают оружие, — пленный «ВСУшник» (ВИДЕО) - 16:07 В случае атаки наши побросают оружие, — пленный «ВСУшник» (ВИДЕО) Суд назначил экспертизу слов главы одесского «Правого сектора» о евреях - 16:35 Суд назначил экспертизу слов главы одесского «Правого сектора» о евреях "Они все умрут, без вариантов", - замминистра здравоохранения Украины сделал - 16:36 Дутерте предложил спецдокладчику ООН пойти «к черту» - 16:42 Дутерте предложил спецдокладчику ООН пойти «к черту» Песков рассказал о работе с обращениями на «прямую линию» - 17:15 Песков рассказал о работе с обращениями на «прямую линию» СМИ назвали выбранное США место встречи Трампа и Ким Чен Ына - 17:16 СМИ назвали выбранное США место встречи Трампа и Ким Чен Ына СБУ подтвердила «собеседование» с журналисткой РИА Новости - 17:17 СБУ подтвердила «собеседование» с журналисткой РИА Новости Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции - 17:21 Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции Хроника боя: последний боевой вылет лётчика, найденного 30 лет спустя в - 17:29 Хроника боя: последний боевой вылет лётчика, найденного 30 лет спустя в Афганистане (ФОТО) С 4 по 10 июня на базе соединения специального назначения ЗВО пройдет полевой - 17:49 С 4 по 10 июня на базе соединения специального назначения ЗВО пройдет полевой слёт юнармейцев Псковской области Поклонской не понравилась поездка княгини Романовой по Крымскому мосту - 18:00 Поклонской не понравилась поездка княгини Романовой по Крымскому мосту
» » В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню


Добавлено: 05 июн 2018 в 13:01, Категория: Украина

Вчера в Перевальске (временно оккупированная территория Луганской области) со здания местного БТИ был сорван «флаг» «ЛНР». Об этом сообщает паблик «Свердловск — ты должен это знать».

«Произошло преступление против „Республики“. Снова покусились на самое святое — на символ „ЛНР“», — говорится в сообщении.

По данным авторов, «полиция» провела оперативно-розыскные мероприятия по поиску «диверсанта», и он был найден: кинолог обнаружил «преступника» неподалеку в комплексе гаражного кооператива. «Злодей мирно спал в хлам пьяный, а флаг использовал в качестве простынки. Видимо очень любит республику…)))», — отмечается в сообщении.


Фото:
В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

Материалы по теме:

В «ЛНР» студенты сорвали «флаг» «республики» и повесили его в туал
В Вашингтоне с торгового представительства РФ убрали российский флаг
Во Львове депутат Рады Украины сорвал флаг с генконсульства России
В Константиновке задержан вандал, надругавшийся над украинским флагом
Добавлено: 05 июн 2018 в 13:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Почему расстались Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Почему расстались Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение минимальной зарплаты

Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение минимальной зарплаты

Четырехкомнатные квартиры в Москве построят в рамках реновации

Четырехкомнатные квартиры в Москве построят в рамках реновации

ВСУ создают «бригаду территориальной обороны» из отъявленных бандитов: сводка о военной ситуации на Донбассе

ВСУ создают «бригаду территориальной обороны» из отъявленных бандитов: сводка о военной ситуации на Донбассе

Новости России
еще новости
Власти Екатеринбурга не собираются отключать газ из-за ЧМ-2018

Власти Екатеринбурга не собираются отключать газ из-за ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

В Заксобрании Петербурга ответили на слова экс-президента Эстонии

В Заксобрании Петербурга ответили на слова экс-президента Эстонии

Орел и Решка. Россия - 4 выпуск, Приэльбрусье (04.06.2018)

Орел и Решка. Россия - 4 выпуск, Приэльбрусье (04.06.2018)

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Харуки Мураками будет вести передачу на радио

Харуки Мураками будет вести передачу на радио

Роман Капаклы не жалеет себя и тренируется интенсивно

Роман Капаклы не жалеет себя и тренируется интенсивно

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на кинофестивале в Сочи: помолодели и влюблены

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на кинофестивале в Сочи: помолодели и влюблены

Актерам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии?

Актерам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии?

Новости политики
еще новости
Россия показала Европе и Китаю пример эффективного ответа Вашингтону

Россия показала Европе и Китаю пример эффективного ответа Вашингтону

Конец Бреттон-Вудской системы. Что делать Европе?

Конец Бреттон-Вудской системы. Что делать Европе?

Киев вызвал ненависть крымских татар, устроив засуху в Крыму

Киев вызвал ненависть крымских татар, устроив засуху в Крыму

Главный козырь контрсанкций Путина на действия США раскрыли в Госдуме

Главный козырь контрсанкций Путина на действия США раскрыли в Госдуме

Новости экономики
еще новости
Кто виноват в резком росте цен на бензин?

Кто виноват в резком росте цен на бензин?

Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение минимальной зарплаты

Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение минимальной зарплаты

«Мы готовы придушить друг друга»: в Латвии взвыли от последствий российского продэмбарго

«Мы готовы придушить друг друга»: в Латвии взвыли от последствий российского продэмбарго

«Залить» рынок бензином призвал глава ФАС

«Залить» рынок бензином призвал глава ФАС

Новости общества
еще новости
Юнармейское лето на Урале, в Сибири и Поволжье обещает быть более массовым, нежели в прошлом году

Юнармейское лето на Урале, в Сибири и Поволжье обещает быть более массовым, нежели в прошлом году

На полигонах шести регионов России начались полевые сборы с гранатометчиками общевойсковой армии ЗВО

На полигонах шести регионов России начались полевые сборы с гранатометчиками общевойсковой армии ЗВО

Сокращённый рабочий день на время ЧМ-2018 по футболу предложили в Госдуме

Сокращённый рабочий день на время ЧМ-2018 по футболу предложили в Госдуме

Все разведчики ЮВО пройдут курс обучения работе с КРУС «Стрелец» в горных условиях

Все разведчики ЮВО пройдут курс обучения работе с КРУС «Стрелец» в горных условиях

Происшествия
еще новости
Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Новости Украины
еще новости
Украинский режиссер найден застреленным

Украинский режиссер найден застреленным

Ученые сделали новое сенсацинное открытие об оральном сексе

Ученые сделали новое сенсацинное открытие об оральном сексе

В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

На берегу Азовского моря нашли мертвыми редких дельфинов

На берегу Азовского моря нашли мертвыми редких дельфинов

Мировые новости
еще новости
Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире

Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире

Великобритания готова применить серьезные санкции в отношении России

Великобритания готова применить серьезные санкции в отношении России

В Польше заявили о нехватке рабочих рук из Украины

В Польше заявили о нехватке рабочих рук из Украины

В Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник (ФОТО)

В Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник (ФОТО)




Лента новостей
В Гватемале жертвами извержения вулкана стали 69 человек - 13:50 В Гватемале жертвами извержения вулкана стали 69 человекУченые сделали новое сенсацинное открытие об оральном сексе - 13:49 Ученые сделали новое сенсацинное открытие об оральном сексеКак привыкнуть быть счастливым? - 13:21 Как привыкнуть быть счастливым?Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО) - 13:21 Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО)Денежные займы без проблем - 13:19 Денежные займы без проблемФутбол – где можно сделать ставку - 13:15 Футбол – где можно сделать ставкуРоссия показала Европе и Китаю пример эффективного ответа Вашингтону - 13:14 Россия показала Европе и Китаю пример эффективного ответа ВашингтонуРоман Капаклы не жалеет себя и тренируется интенсивно - 13:08 Роман Капаклы не жалеет себя и тренируется интенсивноВ ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню - 13:01 В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простынюСокращённый рабочий день на время ЧМ-2018 по футболу предложили в Госдуме - 13:00 Сокращённый рабочий день на время ЧМ-2018 по футболу предложили в ГосдумеЖаров сохранил пост главы Роскомнадзора - 12:58 Жаров сохранил пост главы РоскомнадзораЛисин возглавил список богатейших россиян по версии Bloomberg - 12:57 Лисин возглавил список богатейших россиян по версии BloombergVOCORD берет российские дороги под контроль - 12:57 VOCORD берет российские дороги под контрольУ сердитых рыбок гуппи чернеют глаза - 12:57 У сердитых рыбок гуппи чернеют глаза
Последние новости
Юнармейское лето на Урале, в Сибири и Поволжье обещает быть более массовым, нежели в прошлом году - 15:14 Юнармейское лето на Урале, в Сибири и Поволжье обещает быть более массовым, нежели в прошлом году Украинский режиссер найден застреленным - 15:01 Украинский режиссер найден застреленным Газпром отреагировал на сообщения об аресте голландских активов - 14:57 Газпром отреагировал на сообщения об аресте голландских активов Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения - 14:55 Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения Режиссер документалки о «киборгах» покончил с собой - 14:22 Режиссер документалки о «киборгах» покончил с собой На полигонах шести регионов России начались полевые сборы с гранатометчиками общевойсковой армии ЗВО - 14:21 На полигонах шести регионов России начались полевые сборы с гранатометчиками общевойсковой армии ЗВО Власти Екатеринбурга не собираются отключать газ из-за ЧМ-2018 - 14:18 Власти Екатеринбурга не собираются отключать газ из-за ЧМ-2018 Метромост в Киеве может рухнуть в любой момент, — проектировщик - 14:01 Метромост в Киеве может рухнуть в любой момент, — проектировщик Харуки Мураками будет вести передачу на радио - 13:56 Харуки Мураками будет вести передачу на радио Каждый второй опрошенный россиянин поставил себе 4 по русскому языку - 13:51 Каждый второй опрошенный россиянин поставил себе 4 по русскому языку Огонь в казанском ТЦ «Порт» перекинулся на второй этаж - 13:50 Огонь в казанском ТЦ «Порт» перекинулся на второй этаж СМИ раскрыли подробности дела Сущенко - 13:50 СМИ раскрыли подробности дела Сущенко Глава Минцифры рассказал о поиске новых путей блокировки Telegram - 13:50 Глава Минцифры рассказал о поиске новых путей блокировки Telegram
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"